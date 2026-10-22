"ميتا" توقف مشاركة محادثات "Muse" بعد مخاوف بشأن الخصوصية

واشنطن في 22 أكتوبر/ وام/ أوقفت شركة «ميتا» ميزة مشاركة المحادثات في وكيل الذكاء الاصطناعي «Muse»، عقب اكتشاف ثغرة أمنية سمحت لجهات غير مخولة بالاطلاع على محادثات لم تكن مخصصة للنشر العام.

وقالت شركة الأمن السيبراني «Claroc» إن باحثيها جمعوا نحو 6800 رابط مشاركة، وتمكنوا من الوصول إلى مئات المحادثات التي احتوت على معلومات مالية وتجارية حساسة، بما في ذلك إيرادات شركات، وطلبات قروض، وتقييمات موظفين، وملاحظات تتعلق بمقابلات توظيف.

ونتج الخلل عن إمكانية العثور على روابط المشاركة عبر قواعد بيانات عامة تسجل أسماء النطاقات الفرعية، ما أتاح الوصول إلى بعض المحادثات من دون مشاركة روابطها مباشرة مع من اطلعوا عليها.

وتبرز الواقعة المخاوف المتزايدة بشأن خصوصية البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتؤكد ضرورة توخي الحذر عند مشاركة محادثات تتضمن معلومات مالية أو تجارية أو بيانات شخصية حساسة.