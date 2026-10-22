الأرصاد العالمية تحذر من "نينيو" قد تكون الأقوى منذ أربعة عقود

جنيف في 22 أكتوبر/ وام/ حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن ظاهرة النينيو الحالية قد تكون الأقوى منذ أربعة عقود، مع توقع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط الهادئ بنحو 3.8 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية، بما ينذر بموجات جفاف وفيضانات وحرارة شديدة في مناطق واسعة حول العالم.

وأوضح توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، أن نحو 50 مليون شخص قد يواجهون مخاطر متزايدة للجوع، فيما قد تتراوح خسائر البلدان الأفريقية الناجمة عن تداعيات الظاهرة بين 10 و20 مليار دولار.

وأعلن تخصيص أكثر من 50 مليون دولار لدعم 11 دولة معرضة للمخاطر، محذراً من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين لتأمين التمويل والمساعدات العاجلة، خاصة في شرق أفريقيا، قبل تفاقم الأزمة الإنسانية.