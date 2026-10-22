ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى خلال 11 شهرا

لندن في 22 أكتوبر/ وام/ ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.5% خلال سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له في 11 شهرا، مقارنة بـ3.1% في أغسطس، ومتجاوزا التوقعات التي بلغت 3.4%.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن ارتفاع تكاليف النقل، نتيجة صعود أسعار الوقود، شكّل العامل الرئيس في تسارع التضخم، حيث ارتفع التضخم في قطاع النقل إلى 6.6% مقابل 4.6% في أغسطس.

وأضاف أن متوسط سعر البنزين بلغ 169.5 بنس للتر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022، بينما ارتفع متوسط سعر الديزل إلى 192.5 بنس للتر، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو من العام ذاته.