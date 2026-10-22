الذهب يتراجع في التعاملات الآسيوية والفضة تهبط 1.1%

عواصم في 22 أكتوبر/ وام/ انخفضت أسعار الذهب في بداية التداولات الآسيوية اليوم الخميس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4115.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ 15 أكتوبر عند 4104.33 دولار. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4132.30 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 57.33 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 1609.95 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1078.52 دولار.