"الإمارات للمحامين" وجامعة خورفكان تنظمان ملتقى "الوعي القانوني وتمكين المجتمع"

خورفكان في 22 أكتوبر/ وام/ نظمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بالتعاون مع جامعة خورفكان، اليوم، ملتقى "الوعي القانوني وتمكين المجتمع"، تحت شعار "القانوني في حياتنا"، وذلك في مقر الجامعة، بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة معرفة الحقوق والالتزامات، بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ بالقوانين والتشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة.

وأكدت فاطمة حميد الشرع المدير التنفيذي للجمعية ، أهمية نشر الثقافة القانونية وتعزيز التواصل بين المؤسسات القانونية والأكاديمية والمجتمع.

وتضمنت أعمال الملتقى جلسة حوارية أدارتها المستشارة القانونية عزة قدسي، وناقشت محورين رئيسيين يرتبطان بالواقع القانوني للأفراد والتحديات التي تفرضها التطورات الرقمية المتسارعة.

وتناول المحور الأول، الذي قدمته المحامية موزة مسعود، موضوع "حقوق والتزامات الأفراد في المعاملات والعمل والأسرة"، مسلطاً الضوء على أهمية معرفة الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية في مختلف جوانب حياتهم اليومية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسائل القانونية بوعي ومسؤولية.

فيما تناول المحور الثاني، الذي قدمته المحامية صبيحة سالم الصريدي، موضوع "الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات والذكاء الاصطناعي والتعامل الآمن مع المنصات الرقمية"، مستعرضاً أهمية الوعي بالمخاطر الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، والتعامل الآمن والمسؤول مع التقنيات والمنصات الإلكترونية.

وعلى هامش الملتقى، أُتيحت خدمة الاستشارات القانونية المجانية للحضور، قدمتها المحاميات خديجة سهيل، ونوال البادي، وفاطمة آل علي، في مبادرة تهدف إلى تقريب الخدمات القانونية من أفراد المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المشورة القانونية وتعزيز معرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم.

واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم المتحدثات والشركاء، تأكيداً على أهمية استمرار المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات القانونية والأكاديمية، بما يدعم الوعي المجتمعي ويرسخ احترام القانون.