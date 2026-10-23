للمرة الأولى.. فريق الإمارات للدراجات للسيدات يتصدر التصنيف العالمي

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ تصدر فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، التصنيف العالمي لفرق السيدات لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للدراجات (UCI)، للمرة الأولى في تاريخه، متقدماً على فريقي “إف دي جيه يونايتد – سويز” و”إس دي ووركس – بروتايم”.

وأوضح الفريق، في بيان صدر اليوم، أن هذا الإنجاز يمثل محطة تاريخية في مسيرته، بعد خمسة أعوام من الاستثمار والتطوير والعمل المتواصل، ليعزز مكانته بين أبرز الفرق المحترفة في سباقات الدراجات الهوائية للسيدات على المستوى الدولي.

وحقق الفريق خلال الموسم الجاري 30 فوزاً في سباقات الطريق المعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات، عبر تسع دراجات، وشهد الموسم تألق عدد من المتسابقات، إذ أحرزت إليسا لونغو بورغيني لقب الترتيب العام لطواف الإمارات للسيدات، فيما فازت باولا بلاسي بسباقي “أمستل غولد ريس” و”لا فويلتا” الإسباني، وتوجت كارلين سوينكلز بلقب “تروفيو ألفريدو بيندا”، بينما أحرزت دومينيكا فودارتشيك لقبين في سباق “إيتزوليا” للسيدات.

كما حقق الفريق حضوراً مميزاً في طواف فرنسا للسيدات، بحصول إليسا لونغو بورغيني على المركز الثالث في الترتيب العام، إلى جانب فوزها بإحدى مراحل طواف إيطاليا للسيدات، وإحرازها ميداليات في بطولتي العالم وأوروبا للدراجات على الطريق.

وواصلت دراجات الفريق تحقيق نتائج بارزة خلال الموسم، ومن بينهن إليونورا غاسباريني، ولارا غيليسبي، ومايفا سكيبان، التي اختتمت موسمها بالفوز بسباق “كرونو دي ناسيون”، بعد تتويجها بلقب بطولة أوروبا لسباق ضد الساعة للفرق المختلطة.

وأكدت ميليسا مونكادا، رئيسة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، أن تصدر التصنيف العالمي يمثل إنجازاً تاريخياً ومحطة فخر لأبوظبي ودولة الإمارات، ويعكس ثمرة خمس سنوات من الالتزام والرؤية الواضحة والعمل الجماعي.

وقالت إن هذا الإنجاز جاء بفضل جهود الدراجات والجهازين الفني والإداري والشركاء، مؤكدة أن اعتلاء صدارة التصنيف العالمي يعزز مسؤولية الفريق في مواصلة تطوير المواهب والارتقاء بمستويات الأداء، والإسهام في دعم مستقبل رياضة الدراجات الهوائية للسيدات.

وأضافت أن الفريق مستمر في ترسيخ مكانته الدولية، وتطوير منظومته الرياضية، واستقطاب المواهب العالمية، بما يعزز قدرة الدراجات على المنافسة في أعلى المستويات ويدعم النمو المستدام للرياضة النسائية.

ويتزامن هذا الإنجاز مع تصدر فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات للرجال التصنيف العالمي لفرق الرجال، بما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات في رياضة الدراجات الهوائية على الساحة الدولية.