إسلامية الشارقة" تفتتح مسجد النبي موسى في شيص

الشارقة في 22 اكتوبر / وام /افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اليوم مسجد النبي موسى عليه السلام في منطقة شيص، ليكون المسجد الرابع في المنطقة ضمن خطتها للعام الجاري .

حضر الافتتاح الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، و محمد سلطان الهاجري، مدير الدائرة و مسؤولون بمدينة خورفكان والمنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من أهالي المنطقة.

وأكد سعادة الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل أن تشييد المساجد في المنطقة يكتسب أهمية خاصة مع تزايد أعداد مرتاديها وزائريها، بما يضمن تيسير أداء الصلوات والشعائر الدينية في أجواء من الراحة والطمأنينة. وقد شُيّد المسجد على نفقة حكومة الشارقة، وبإشراف دائرة الأشغال العامة.

من جانبه، أكد محمد سلطان الهاجري،أن افتتاح المسجد الرابع في شيص يأتي ضمن جهود الدائرة لتلبية احتياجات المصلين وتوفير الأجواء الإيمانية الملائمة لهم .

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