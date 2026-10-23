الصين تصدر تدابير إدارية منقحة للاستثمار الموجه نحو الخارج

بكين في 23 أكتوبر / وام / أعلنت الصين عن تدابير إدارية منقحة للاستثمار الصيني الموجه نحو الخارج، بهدف توفير ضمانات مؤسسية أقوى لدعم تنمية هذا الاستثمار وأمنه.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء أن التدابير، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين ستدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2026، لتحل محل القواعد المعمول بها حاليا، والصادرة عام 2017.

ولفتت إلى أن الاستثمار الصيني الموجه نحو الخارج حافظ على نمو مطرد خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن رصيد الاستثمار الصيني الموجه نحو الخارج بلغ مع نهاية عام 2025 نحو 3.4 تريليون دولار أمريكي.