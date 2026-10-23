أبوظبي تشهد إطلاق فريق "دلما" المشارك في سلسلة "هيكساغون العالمية للبادل" 2027

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ شهدت أبوظبي إطلاق فريق "دلما" للبادل بتشكيلة تضم نخبة من لاعبي البادل المحترفين، يتقدمهم الأرجنتيني أغوستين تابيا والإسباني أرتورو كويلو، المصنفان في المركز الأول عالمياً، إلى جانب البرتغالية صوفيا أراوخو والإيطالية جوليا دال بوتسو، وذلك استعداداً لخوض أولى مشاركاته في الموسم الافتتاحي من سلسلة "هيكساغون العالمية للبادل".

وتُعد سلسلة "هيكساغون العالمية للبادل" 2027 أول سلسلة بطولات رسمية لمحترفي البادل بنظام الفرق، تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للبادل، وتشمل منافساتها عدداً من المحطات الدولية، من بينها أبوظبي التي تستضيف منافسات جولتها الختامية.

ويحمل الفريق اسم جزيرة دلما، إحدى الجزر التاريخية في أبوظبي، والتي تشير الاكتشافات الأثرية فيها إلى وجود تجمعات بشرية بها منذ أكثر من 7 آلاف عام، ما يجعلها من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في الدولة، كما عُرِفت الجزيرة أيضاً بدورها التاريخي مركزاً مهماً لتجارة اللؤلؤ في المنطقة.

ويعتمد فريق "دلما" في منافسات الرجال على الثنائي الأرجنتيني أغوستين تابيا والإسباني أرتورو كويلو، اللذين يتصدران حالياً التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للبادل، ويتمتعان بسجل حافل بالإنجازات في أبرز البطولات العالمية، فقد أحرز تابيا 65 لقباً خلال مسيرته، مقابل 58 لقباً لكويلو، الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ البادل يصل إلى صدارة التصنيف العالمي.

وتُشكّل المشاركة المرتقبة عودة للثنائي إلى أبوظبي، التي شهدت تتويجهما بلقب بطولة "مدن" العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023)، ضمن بطولات "وورلد بادل تور للمحترفين" لموسم 2023، في أول بطولة خاضاها معاً في عام 2023.

وفي منافسات السيدات، يخوض فريق "دلما" البطولة بثنائي يجمع البرتغالية صوفيا أراوخو والإيطالية جوليا دال بوتسو، اللتين حققتا إنجازات بارزة في بطولات البادل الاحترافية.

فقد بلغت أراوخو المركز السادس في التصنيف العالمي، وأحرزت أربعة ألقاب في أبرز البطولات، من بينها ثلاثة ألقاب ضمن سلسلة "بريمير بادل" العالمية، فيما سجلت دال بوتسو إنجازاً لها عام 2026، بعدما أصبحت أول لاعبة إيطالية تتأهل إلى الدور نصف النهائي لإحدى البطولات الكبرى ضمن سلسلة بطولات "بريمير بادل" العالمية.

وتُنظِّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الجولة الختامية من سلسلة "هيكساغون العالمية للبادل" 2027، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للبادل، ما يتيح لسكان الإمارة وعشاق الرياضة واللاعبين فرصة متابعة منافسات تجمع نخبة من لاعبي البادل على مستوى العالم.

وتُسهم استضافة البطولة في توسيع قاعدة ممارسي رياضة البادل، ودعم المواهب الناشئة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين من مختلف الفئات والمستويات للتواصل والتفاعل مع مجتمع البادل الدولي.