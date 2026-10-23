انطلاق أعمال مؤتمر صحة الدولي الـ12 للتمريض والقبالة والطب المساعد في أبوظبي

أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الدورة الثانية عشرة من مؤتمر صحة الدولي للتمريض والقبالة والطب المساعد، الذي تنظمه شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، في فندق كونراد أبوظبي – أبراج الاتحاد، بمشاركة أكثر من 2000 متخصص في الرعاية الصحية، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري.

ويستعرض المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "إحداث تحول نوعي في صحة الأسرة عبر التميز في التمريض والقبالة والطب المساعد"، أحدث الممارسات والتوجهات في هذه التخصصات، مع التركيز على تطوير جودة الخدمات الصحية، وتعزيز تكامل الرعاية المقدمة للمرضى وأسرهم، وتوسيع الاستفادة من الأبحاث والابتكارات في الممارسات الإكلينيكية.

ويجمع المؤتمر نخبة من الممارسين والقيادات الصحية وصناع القرار والأكاديميين والباحثين والطلبة، إلى جانب خبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تطوير الكفاءات المهنية، وتعزيز دور التمريض والقبالة والطب المساعد في الاستجابة لاحتياجات المرضى والمجتمع، والارتقاء بتجربة متلقي الرعاية.

ويتضمن البرنامج العلمي محاور تتصل بالممارسة الإكلينيكية والتعليم والبحث العلمي والقيادة المهنية والسياسات الصحية والابتكار، فضلاً عن استعراض الأساليب الحديثة في تقديم الرعاية، وبحث إمكانية تطبيقها في البيئات السريرية المختلفة، والمتطلبات اللازمة لضمان الاستفادة منها وفق أسس علمية ومهنية.

ويناقش المشاركون آليات توظيف نتائج الأبحاث في تطوير الممارسات الصحية، وتعزيز التعاون بين التخصصات، ودور المؤسسات الصحية في توفير بيئة داعمة للكوادر، بما يمكنها من تطوير مهاراتها وتحمل مسؤولياتها المهنية، والمساهمة في تحسين نتائج الرعاية.

وفي إطار جهوده لتطوير الكفاءات، يتيح المؤتمر منصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأدلة العلمية والتجارب المهنية، فيما تربط "صحة" مخرجاته وبرامج التطوير المهني المستمر باحتياجات شبكتها الصحية، بما يدعم تقديم خدمات متكاملة تتمحور حول المرضى وأسرهم في أبوظبي ودولة الإمارات.

وقال مؤيد محمد حسين، المدير التنفيذي للتمريض في "صحة"، رئيس المؤتمر، إن الارتقاء بالممارسة التمريضية يستلزم الاستثمار في التطوير المهني، والاستفادة من خبرات الكوادر وقدراتها على اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية المرضى، إلى جانب تمكينها من المشاركة في تطوير الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية إتاحة المجال أمام الممارسين لطرح تجاربهم وأفكارهم بشأن مستقبل الرعاية.

من جانبه، قال محمود عبد الرحيم حسن، رئيس التمريض في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية "صحة"، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن جمع المتخصصين من مجالات وخلفيات مهنية متنوعة يتيح فرصاً أوسع لتقييم الأبحاث والابتكارات وتحديد سبل الاستفادة منها في الممارسة العملية، مشيراً إلى أن البرنامج العلمي يركز على دراسة الأدلة ومدى ملاءمة الممارسات الحديثة لبيئات العمل، وتحديد متطلبات تطبيقها بصورة مسؤولة وفعالة.