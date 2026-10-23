حاكم رأس الخيمة يكرّم في قوانغتشو 12 طالباً فازوا بمسابقة رسم عن الإمارة

قوانغتشو في 23 أكتوبر/ وام/ كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، 12 طالباً من مدارس قوانغتشو فازوا بمسابقة رسم "رأس الخيمة.. حيث تلتقي الجبال بالبحر"، بعدما جسّدوا في لوحاتهم رؤيتهم للإمارة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مدينة قوانغتشو في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.

وحملت الرسومات رؤى الطلاب العفوية عن رأس الخيمة من وحي ما قرأوه وتخيلوه عنها، فجمعت بين الجبال والبحر والقلاع والسفن الشراعية واللؤلؤ والصقور والغزلان والصحراء وأشجار القرم والمناطيد، إلى جانب مشاهد من الحياة والتراث والثقافة، في لوحات صادقة ودافئة تنبض بروح الإمارة.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "رأيتُ في هذه اللوحات رأس الخيمة بعيون أجيال جديدة من أصدقائنا في الصين. الفن لغة تسبق اللقاء، وهذه الرسومات بداية صداقة تبدأ من الأطفال وتكبر معهم".

وجاء تكريم سموه للطلبة تأكيداً على دور الثقافة والفن في التقريب بين الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وبين رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ.

وكانت المسابقة قد أقيمت ضمن برنامج للتبادل الثقافي يهدف إلى ترسيخ التقارب الإنساني والثقافي بين الأجيال.