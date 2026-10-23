"كونغرس الاتحاد الآسيوي" يوافق بالإجماع على تعديلات النظام الأساسي وتعزيز الحوكمة

طوكيو في 23 أكتوبر/ وام/ اعتمد الكونغرس الاستثنائي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، سلسلة من التعديلات الجوهرية على النظام الأساسي للاتحاد، بهدف مواءمة منظومة الحوكمة مع التغييرات المرتقبة في الروزنامة الدولية لكرة القدم، وضمان استمرارية دورة الانتخابات والمسابقات.

وبحسب البيان الرسمي الصادر اليوم عن الاتحاد الآسيوي فقد جاءت التعديلات، التي أُقرت بعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استجابة للمتغيرات الاستثنائية المرتبطة بالتعديلات المرتقبة على الأجندة الدولية، وشملت أحكاماً انتقالية للحوكمة تكفل استمرار توافق الدورة الانتخابية للاتحاد الآسيوي مع دورة بطولاته.

وبموجب هذه التعديلات، سيتم تنظيم بطولة كأس آسيا اعتباراً من نسخة عام 2032، في السنوات الزوجية بدلاً من السنوات الفردية، بما يضمن استمرار تزامن الانتخابات مع إقامة أبرز بطولات المنتخبات الوطنية في القارة، ويتيح للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي مواصلة الإشراف على تنظيم البطولة خلال المراحل الحاسمة، بما يعزز الاستقرار والانسجام بين عملية صنع القرار والتنفيذ التشغيلي.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمام الكونغرس الذي اعتمد التعديلات بالإجماع، إن القرار يعزز منظومة الحوكمة في الاتحاد ويضمن بقاء لوائحه قوية وشفافة وقادرة على مواكبة المتغيرات، بما يكفل استمرارية العمل ويمهد لمستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم الآسيوية.

وأضاف أن الاتحاد سيواصل العمل بروح المسؤولية الجماعية، وترسيخ مكانته كنموذج في الحوكمة والشفافية ووحدة الهدف وشمولية الرؤية.

وجدد الشيخ سلمان دعم الاتحاد الآسيوي الكامل لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في ترشحه لإعادة انتخابه، مؤكداً أن وحدة الأسرة الكروية الآسيوية تمثل مصدر قوتها الأكبر، وأن الإنجازات التاريخية التي حققتها كرة القدم الآسيوية جاءت ثمرة الشراكة والثقة والرؤية المشتركة، معرباً عن استعداد الاتحاد للمضي قدماً موحداً دعماً لقيادة الاتحاد الدولي.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن انتخابات المناصب القيادية الأساسية المنصوص عليها في المواد (32.1 أ) إلى (32.1 هـ) من النظام الأساسي ستُعقد خلال عام 2027 كما هو مقرر، على أن يتولى الفائزون مهامهم اعتباراً من الأول من يناير 2028، ولمدة تمتد حتى نهاية عام 2032، وفقاً للأحكام الانتقالية الجديدة.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين المنتخبين للفترة 2023-2027 سيواصلون أداء مهامهم حتى نهاية عام 2027، وفقاً للولاية الممنوحة لهم.