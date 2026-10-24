الذهب يرتفع بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

عواصم في 24 أكتوبر/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، الجمعة، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4030.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس 3986.50 دولار خلال الجلسة، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر، 0.3% إلى 4046.40 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3% إلى 53.81 دولار للأوقية، والبلاتين 0.9% إلى 1557.03 دولار، والبلاديوم 0.4% إلى 1050.50 دولار.