الصحة العالمية تدعو لتعزيز المراقبة الوبائية بعد رصد بؤر جديدة لـ"إيبولا" بالكونغو

جنيف في 24 أكتوبر/ وام/ دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الترصد الوبائي عقب اكتشاف بؤر جديدة لتفشي فيروس إيبولا في مناطق نائية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرة من أن التحديات الأمنية واللوجستية تعرقل الوصول إلى بعض المناطق وتزيد صعوبة احتواء الفيروس.

وقالت كاثرين سمولوود، المسؤولة عن الاستجابة للتفشي في المنظمة، إن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت 9765 إصابة مؤكدة، توفي نحو نصفها، فيما تتابع الفرق الصحية يومياً نحو 30 ألف مخالط، وارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 2600 شخص.

ودعت المنظمة إلى زيادة التمويل والدعم الطبي واللوجستي، وتعزيز قدرات الاستجابة المحلية وتسريع عمليات الكشف المبكر، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات ونزوحاً وانعداماً للأمن الغذائي.

كما حثت دول المنطقة على تكثيف الترصد الوبائي والفحوص الصحية عند المعابر الحدودية، مؤكدة عدم توصيتها بفرض قيود على السفر أو التجارة مع الدول المتضررة.