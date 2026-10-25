سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني ويبحثان تعزيز التعاون

عمان في 25 أكتوبر/ وام / التقى سعادة سلطان محمد الشامسي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مع معالي مازن تركي القاضي، رئيس مجلس النواب الأردني، في مقر المجلس بالعاصمة عمّان، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما في المجال البرلماني.

وأكد سعادة الشامسي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد معالي القاضي أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يسهم في توحيد المواقف بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويجسد اللقاء عمق العلاقات الأخوية، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.