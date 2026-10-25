الإمارات تشارك في الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد

بغداد في 25 أكتوبر/ وام / ترأس سعادة مطر سالم الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة التعاون الإسلامي، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد تحت شعار "الحوار والتضامن ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة".

وشهدت الدورة مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

واختُتمت أعمال الدورة باعتماد "إعلان بغداد" ومجموعة من القرارات التي أكدت مركزية القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، فضلاً عن عدد من القرارات المتعلقة بتعزيز العمل المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في إطار حرصها على دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتضامن وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.