الاسترالي "فولكانوفسكي" يهزم الروسي " إيفلويف" و يحتفظ بلقبه في "يو إف سي 333" بأبوظبي

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام/ حافظ الاسترالي الكسندر فولكانوفسكي، على لقبه في وزن الريشة، بعد فوزه الليلة على منافسه الروسي موفسار ايفلويف بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية بالدقيقة 4:54 ،في النزال الرئيسي، لبطولة " يو اف سي 333،التي أقيمت في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس ضمن اسبوع أبوظبي للتحدي.

وفي النزال الرئيسي المشترك، دافع الروسي بيتر يان عن لقبه في وزن الديك، بنجاح بعد فوزه على الجورجي ميراب دفاليشفيلي بقرار الحكام بالإجماع.

وفي منافسات وزن الذبابة، فاز الإنجليزي لونير كافانا على الأوزبكي رامازونبيك تيميروف بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى عند الدقيقة 4:28.

كما فاز الروسي ألكسندر فولكوف على مواطنه ريزفان كونييف بقرار الحكام بالإجماع، ضمن مواجهة الوزن الثقيل.

وفي وزن الريشة، فاز الأمريكي آرون بيكو على البلجيكي لوسيني كيتا بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى عند الدقيقة 1:14.