20 قتيلاً بهجوم مسلح على قرية شمال شرق نيجيريا

أبوجا في 25 أكتوبر /وام/ لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم إثر اقتحام مسلّحين يستقلون دراجات نارية قرية ريفية في نيجيريا، وفقاً لما أفاد به ناجون، في أحدث هجوم تشهده المنطقة.

وذكر سكان أن المهاجمين فتحوا النار في قرية بيناري الريفية، الواقعة في ولاية تارابا، بعد وقت قصير من وصولهم إليها.

وقال مالام أبو بكر سيف الله، وهو أحد المسؤولين المحليين، إن المهاجمين وصلوا على متن نحو 50 دراجة نارية، كان يستقل كلّاً منها رجلان، قبل أن يشنّوا هجوماً على القرية.

من جهة أخرى، أعلن الجيش النيجيري السبت أنه قتل 15 إرهابيا في ولاية بورنو الواقعة في شمال شرق البلاد، بضربة جوية.

-خلا-