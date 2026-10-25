بريطانيا تطلق أول مختبر عالمي للأمن البيولوجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

لندن في 25 أكتوبر /وام/ أعلنت بريطانيا السبت إنشاء أول مختبر في العالم للأمن البيولوجي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز قدرة المملكة المتحدة على التصدي لأي نوع من التهديدات البيولوجية.

وأكد مجلس الوزراء البريطاني في بيان أن المختبر سيتلقى تمويلات أولية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (401.2 مليون دولار) من ضمنها 100 مليون جنيه (133.7مليون دولار) من الحكومة و200 مليون جنيه (267.4 مليون دولار) من شركتي "اوين ايه اي" و"انثروبك".

وذكر البيان أن التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي تتيح فرصا غير مسبوقة للاكتشافات العلمية لكنها تغير أيضا من طبيعة المخاطر البيولوجية حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع الأبحاث وتحسين فهم الأمراض ودعم اكتشاف وتطوير تدابير طبية جديدة مضادة.

وأشار إلى أن المختبر الجديد الذي سيعمل كمنظمة غير ربحية سيجمع الخبرات في مجالات الأمن البيولوجي وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي في سبيل بناء تعاون بحثي عميق يساعد على ترجمة التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات عملية تعزز القدرة على الصمود في وجه التهديدات البيولوجية.