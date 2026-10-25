ناميبيا ترصد نحو 34 الف إصابة بالملاريا في منطقة" زامبيزي" منذ يناير

ويندهوك في 25 أكتوبر /وام/ سجلت منطقة زامبيزي، الواقعة شمال شرقي ناميبيا، 33 ألفا و944 إصابة بالملاريا منذ يناير الماضي، أسفرت عن 22 وفاة، وفق السلطات الصحية.

وذكرت مصادر صحية ،السبت، أن مستوصفات "مويياكو" و"تشوي" و"سيشيكي" تعد من أبرز بؤر انتشار المرض، إذ سجلت 49 في المائة من أصل 706 إصابات رصدت مؤخرا خلال فترة امتدت خمسة أسابيع.

وحددت السلطات الصحية عدة عوامل تسهم في انتشار المرض، من بينها بؤر تكاثر البعوض بالقرب من قرية مويياكو وبحيرة ليمبيزي، والتعرض للدغات البعوض أثناء الأنشطة الخارجية في تشوي، فضلا عن المياه الراكدة وضعف خدمات الصرف الصحي في سيشيكي.