مصرع أربعة طيارين في تصادم طائرتين عسكريتين بالفيليبين

مانيلا في 25 أكتوبر /وام/ قُتل أربعة طيارين إثر اصطدام طائرتين عسكريتين في الجو خلال تدريب في قاعدة جوية بالفيليبين، وفق ما أعلن سلاح الجو الفيليبيني، السبت.

واصطدمت الطائرتان أحاديتا المحرك، من طراز "إس إف 260"، خلال تمرين في قاعدة فرناندو الجوية، الواقعة جنوب العاصمة مانيلا.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الفيليبيني، الكولونيل ألفين كابينغيان، في بيان، إن الطائرتين تحطمتا داخل حرم القاعدة، مشيراً إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأضاف أن سلاح الجو قرر تعليق تشغيل أسطول طائرات "إس إف 260" مؤقتاً، كإجراء احترازي، إلى حين التحقق من ملابسات الحادث.