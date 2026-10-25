116.63 مليار دولار فائض الحساب الجاري لكوريا في الربع الثاني

سيؤول في 25 أكتوبر/وام/ سجلت جمهورية كوريا ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري بين الاقتصادات الكبرى في الربع الثاني، متجاوزة فائضي ألمانيا واليابان مجتمعتين، وفقا لبيانات البنك المركزي الكوري الصادرة اليوم .

وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 116.63 مليار دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الصين التي سجلت 193.72 مليار دولار، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي المتاحة على نظام الإحصائيات الاقتصادية التابع لبنك كوريا.

و تضاعف فائض كوريا أكثر من 4 أضعاف مقارنة بـ 28.39 مليار دولار في العام السابق، متجاوزا بكثير الزيادات التي بلغت 11.9% في ألمانيا و5% في اليابان.

ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى حد كبير إلى الطفرة في صادرات أشباه الموصلات وسط ارتفاع أسعار الرقائق والطلب العالمي القوي.

و بحسب بيانات وزارة البيانات والإحصاء الكورية، قفزت صادرات البلاد من أشباه الموصلات بنسبة 181.6% على أساس سنوي لتصل إلى 113.89 مليار دولار في الربع الثاني.