116.63 مليار دولار فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية في الربع الثاني

سيئول في 26 أكتوبر/ وام/ سجلت كوريا الجنوبية ثاني أكبر فائض في الحساب الجاري بين الاقتصادات الكبرى خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة إجمالي فائضي ألمانيا واليابان، وفقاً لبيانات البنك المركزي الكوري.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أن الفائض بلغ 116.63 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتأتي كوريا في المركز الثاني عالميا بعد الصين التي سجلت 193.72 مليار دولار.

وجاءت ألمانيا في المركز الثالث بفائض قدره 52.28 مليار دولار، تلتها اليابان بـ50.62 مليار دولار، ليبلغ إجمالي فائضي البلدين 102.90 مليار دولار، أقل من فائض كوريا بنحو 13.73 مليار دولار.

وهذه هي المرة الأولى منذ الربع الأول من عام 1996 التي يتجاوز فيها فائض كوريا الجنوبية إجمالي فائضي البلدين، مدعوماً بنمو صادرات أشباه الموصلات، أحد المحركات الرئيسية للصادرات الكورية.