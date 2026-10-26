الكونغو تبدأ اختبار لقاح جديد لمكافحة "إيبولا"

كنشاسا في 26 أكتوبر/ وام/ بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية تجربة لقاح مضاد لفيروس "إيبولا"، ضمن جهودها للحد من انتشار المرض وتعزيز الاستجابة الصحية.

وتتضمن التجارب تقييم سلامة اللقاح وفعاليته، وتحديد الفئات المستهدفة، ورصد أي آثار جانبية محتملة خلال مراحل الدراسة.

وأكد مختصون أن بدء التجربة لا يعني اعتماد اللقاح للاستخدام العام أو تأكيد فعاليته النهائية، إذ يتوقف ذلك على نتائج الدراسة وتحليل بياناتها.

وتواصل السلطات الصحية رصد الحالات وعزل المصابين وتتبع المخالطين ونشر التوعية الصحية، فضلاً عن توفير التجهيزات اللازمة للعاملين في الخطوط الأمامية، للحد من انتقال العدوى.