الإمارات تحصد 4 ميداليات في ختام الجولة الأولى من البطولة الوطنية للموتوسيرف

أبوظبي في 26 أكتوبر/ وام/ اختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مياه كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 30 متسابقاً ومتسابقة تنافسوا في خمس فئات، وسط حضور فني مميز وتألق إماراتي أسفر عن إحراز أربع ميداليات ملونة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على مدار يومين، تتويج المتسابقين الإماراتيين بميدالية ذهبية وأخرى فضية وبرونزيتين، فيما فرض المتسابقون التشيكيون حضورهم بحصد ثمانية مراكز ضمن الثلاثة الأوائل في مختلف الفئات.

وتوزعت المنافسات على فئات الناشئين، وتشالنجرز، والسيدات، والروكيز، والماسترز، فيما بلغ إجمالي المراكز على منصات التتويج 15 مركزاً.

وشهدت فئة "الروكيز" سيطرة إماراتية كاملة على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما أحرز عبيد سعيد الهاملي المركز الأول برصيد 25 نقطة، تلاه سعيد محمد الهاملي بـ20 نقطة، ثم عبدالله أحمد الكعبي بـ16 نقطة.

وفي فئة الناشئين، أحرزت السلوفاكية سارة ميكايلا زوبوروفا المركز الأول برصيد 50 نقطة، تلاها الكويتي محمد جاسم شعبان بـ40 نقطة، ثم التشيكي سيباستيان ستريتشيك بـ32 نقطة.

وسيطر المتسابقون التشيكيون على فئة "تشالنجرز"، بعدما توج لوكاس شنايدر بالمركز الأول برصيد 50 نقطة، وحل ماتياس بارفيك ثانياً بـ40 نقطة، ويان ماتوسكا ثالثاً بـ32 نقطة.

وفي فئة السيدات، توجت السلوفاكية سارة ميكايلا زوبوروفا باللقب الثاني لها في البطولة برصيد 50 نقطة، وجاءت التشيكية ماريانا نافاروفا ثانية بـ40 نقطة، فيما حلت الإماراتية حصة حمد القبيسي ثالثة برصيد 32 نقطة.

أما في فئة "الماسترز"، فقد توج التشيكي ماتياس نوفوتني بالمركز الأول برصيد 50 نقطة، وجاء مواطنه أليكس لوكشايدر ثانياً بـ40 نقطة، فيما حل القبرصي مايك ميخايليدس ثالثاً بـ32 نقطة.

وسجلت الجولة عدداً من الأرقام اللافتة، أبرزها تتويج السلوفاكية سارة زوبوروفا بلقبين في فئتين مختلفتين بالعلامة الكاملة، وسيطرة التشيك على المراكز الثلاثة الأولى في فئة "تشالنجرز"، مقابل الهيمنة الإماراتية على فئة "الروكيز"، فيما حصدت الإمارات أربعة من أصل 15 مركزاً على منصات التتويج.

وفي ختام المنافسات، توج الفائزين ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في النادي، وخليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وجمعة القبيسي، مشرف فريق أبوظبي للزوارق السريعة، وأحمد الطاهر، المشرف العام على السباق.

وتأتي البطولة ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية لتطوير رياضة الموتوسيرف وتوسيع قاعدة ممارسيها، من خلال تنظيم بطولات تجمع المواهب الوطنية والمتسابقين الدوليين، بما يسهم في صقل مهارات الرياضيين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.