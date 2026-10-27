ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة الكندية أوتاوا في زيارة رسمية

أوتاوا – كندا في 27 أكتوبر / وام / وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في مستهل زيارة رسمية إلى كندا.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مطار أوتاوا ماكدونالد–كارتييه الدولي، معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا.

ويرافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الإستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وسعادة حمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.