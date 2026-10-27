الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ينمو بنسبة 1% في الربع الثالث من 2026

سيئول في 27 أكتوبر/ وام/ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بمقدار 1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وسجلت قراءة الربع الثالث ارتفاعاً مقارنة بالنمو المحقق في الربع السابق له والبالغ 0.6%، كما تجاوزت توقعات البنك المركزي السابقة الصادرة في أغسطس والبالغة 0.3%.

وعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 3.4% في الربع الثالث، متباطئا بذلك قليلا عن نسبة 3.7% المسجلة في الربع الثاني.

-خلا-