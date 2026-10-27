عجمان تطلق منظومة "ثرا" للاستثمار وريادة الأعمال الخميس

عجمان في 27 أكتوبر/ وام/ تطلق غرفة عجمان منظومة "ثرا" للاستثمار وريادة الأعمال، خلال ملتقى "ثرا كونكت" الأول، الذي يُعقد بعد غد الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري في مركز ثرا لريادة الأعمال، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

ويجمع الملتقى نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار والابتكار، من داخل الدولة وخارجها، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.

وأكد سعادة المهندس عبدالله محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة "ثرا" يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، يكون فيه رواد الأعمال والشركات الناشئة محركين رئيسيين للنمو.

من جانبها، أوضحت سعادة مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة "ثرا" للاستثمار وريادة الأعمال، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في نهج عجمان تجاه الاقتصاد الجديد، من خلال بناء بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم.

ويتضمن الملتقى برنامجاً من الجلسات الحوارية واللقاءات المتخصصة، إلى جانب معرض مصاحب للشركات الناشئة، يتيح للمشاركين استعراض حلولهم المبتكرة والتواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.

ومن المنتظر أن يشهد الملتقى الكشف عن تفاصيل منظومة "ثرا" ومكوناتها ومبادراتها، واستعراض الفرص التي توفرها لدعم الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعزز مكانة عجمان وجهةً جاذبة للمشاريع المبتكرة.