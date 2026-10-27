هيئة زايد لأصحاب الهمم تنظم مبادرة "خط وخيوط" الفنية المجتمعية نوفمبر المقبل

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ تنظم هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومكتب المؤسس، مبادرة "خط وخيوط" الفنية المجتمعية، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 للدولة خلال الفترة من الأول وحتى 9 نوفمبر 2026، في خمس وجهات ثقافية وتراثية في إمارة أبوظبي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدمج والتفاعل المجتمعي من خلال الفن، وإتاحة مساحات إبداعية تجمع أصحاب الهمم والفنانين وأفراد المجتمع من مختلف الثقافات والقدرات، في تجربة مشتركة تحتفي بقيم الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسخ حضورها في الوجدان المجتمعي بلغة فنية معاصرة.

وتعتمد المبادرة على توظيف الفن والثقافة بوصفهما لغة مشتركة للتواصل والتقارب بين أفراد المجتمع، من خلال سلسلة من الورش الفنية التفاعلية التي يقدمها 11 فناناً وفنانة، إلى جانب مساحات فنية مفتوحة تتيح للجمهور المشاركة في الرسم وإنتاج الأعمال الفنية.

وتوفر هذه التجربة بيئة إبداعية تشجع على تبادل الأفكار والخبرات، وتمنح المشاركين فرصة التعلم والتجربة والتعبير عن رؤاهم، والعمل جنباً إلى جنب لإنتاج أعمال تعكس التنوع الإنساني وروح الانتماء إلى الوطن.

وأكد سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، أن مبادرة "خط وخيوط" تجسد أهمية توظيف الفن والثقافة في تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أنها تضع أصحاب الهمم في قلب التجربة الإبداعية، بوصفهم شركاء ومبدعين ومساهمين في إنتاج أعمال فنية تعكس مواهبهم ورؤيتهم وانتماءهم للوطن.

وأضاف أن المبادرة تنسجم مع توجهات الهيئة في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية، وفتح مساحات جديدة أمام مواهبهم وقدراتهم، لافتاً إلى أن استلهام قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في هذه التجربة يمثل امتداداً لإرث وطني راسخ، نقدمه للأجيال بلغة معاصرة تجعل من الفن مساحة يلتقي فيها المجتمع بمختلف ثقافاته وقدراته حول قيم مشتركة تجمعنا تحت مظلة الوطن.

وأشار سعادته إلى أن مشاركة أصحاب الهمم إلى جانب الفنانين وأفراد المجتمع في تجربة فنية مشتركة تتيح فرصاً أوسع للتفاعل وتبادل الخبرات، وتُبرز ما يمتلكونه من مواهب وقدرات إبداعية، مؤكداً أن الأثر الحقيقي للمبادرة يتجاوز حدود الورش ليصل إلى بناء تجربة مجتمعية تحتفي بالتنوع، وتدعم الدمج، وتعزز حضور أصحاب الهمم في المشهد الثقافي والفني.

من ناحيته قال سعادة الدكتور حمد محمد سودين، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن الدائرة تواصل التعاون المثمر مع هيئة زايد لأصحاب الهمم ومكتب المؤسس في تنظيم مبادرات تعكس الالتزام بالمسؤولية المجتمعية تجاه تمكين أصحاب الهمم، وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في التجارب الثقافية والترفيهية، والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم الاستثنائية.

وأضاف أن مبادرة "خط وخيوط" تجسد الإيمان بدور الثقافة والفنون في الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم، بوصفهما لغة مشتركة تعزز التواصل والتقارب، وترسخ الروابط بين أفراد المجتمع. وتجمع خمس وجهات ثقافية وتراثية أصحاب الهمم والفنانين والجمهور ضمن تجارب فنية تفاعلية مشتركة تعزز الدمج والتفاعل المجتمعي. وتحتفي المبادرة بعيد الاتحاد الـ55.

وتتخذ "خط وخيوط" من القيم السبع المحورية التي شكلت حياة ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، محوراً رئيسياً لتجاربها الفنية؛ إذ يستلهم كل فنان إحدى هذه القيم، المتمثلة في الحكمة والاحترام وبناء وتنمية الإنسان والعزيمة والاستدامة والوحدة والكرم، لتكون منطلقاً لمفهوم ورشته، ويوجه المشاركين إلى التعبير عنها بأساليبهم ورؤاهم الخاصة. وبهذا، تتحول القيم الوطنية والإنسانية من معانٍ متوارثة إلى تجارب إبداعية حية، يشارك فيها أصحاب الهمم وأفراد المجتمع، ويربطون من خلالها الإرث الوطني بتجاربهم الشخصية، في إطار يجمع الهوية الإماراتية بالتنوع الثقافي والإبداع المعاصر.

وتتنوع الورش بين الرسم والفن الرقمي والخط العربي والتصميم وغيرها من الممارسات الإبداعية، وفقاً لطبيعة كل ورشة وتخصص الفنان المشرف عليها، بما يتيح للمشاركين استكشاف مجالات فنية متعددة وتطوير أعمالهم الخاصة.

وتُقام أنشطة المبادرة في خمس وجهات ثقافية وتراثية ضمن ثلاث مناطق من إمارة أبوظبي، تشمل منارة السعديات والمجمع الثقافي في العاصمة أبوظبي، وقصر المويجعي في منطقة العين، وحصن الظفرة ومكتبة المرفأ في منطقة الظفرة.

وتستضيف هذه المواقع الورش التي يقودها الفنانون، إلى جانب مساحات فنية مفتوحة تتيح للجمهور المشاركة في إنتاج الأعمال الفنية خلال فترات وساعات استقبال محددة.

وفي الأيام التي لا تُنظم فيها ورش بقيادة الفنانين، تظل المساحات الفنية المفتوحة متاحة لاستقبال الزوار، بحضور موظف من هيئة زايد لأصحاب الهمم لمساعدتهم على خوض التجربة الإبداعية.

وتفتح المبادرة باب المشاركة أمام البالغين من داخل إمارة أبوظبي وخارجها، وتُقدم جميع الورش مجاناً، وفقاً للطاقة الاستيعابية والشروط المحددة لكل ورشة.

ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على جدول الورش وأسماء الفنانين والمقاعد المتاحة، واختيار الورش المناسبة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة: khatkhyoot.ae، على أن يُعتمد التسجيل بعد تلقي رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

ولا تقتصر مخرجات "خط وخيوط" على الورش والأنشطة الفنية؛ إذ تتضمن المبادرة توثيق التجارب والأعمال التي ينتجها المشاركون، ورقمنة مجموعة مختارة منها، والعمل على تطويرها إلى منتجات فنية مستوحاة من قيم الشيخ زايد، تمهيداً لعرضها والترويج لها ضمن الفعاليات والمناسبات الوطنية والمجتمعية.