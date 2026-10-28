خبراء عرب يبحثون مشروع اتفاقية لتنظيم أوضاع اللاجئين

القاهرة في 28 أكتوبر/ وام / عقد خبراء وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية اجتماعا"الثلاثاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، لدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.

ويأتي الاجتماع، الذي يعقد في إطار أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع، ويستمر يومين، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر عن دورته الحادية والأربعين التي عقدت في نوفمبر 2025، بشأن مواصلة دراسة مشروع الاتفاقية.

ويناقش المشاركون مواد مشروع الاتفاقية في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة من الدول العربية، بهدف استكمال دراستها والتوصل إلى صياغات توافقية بشأن أحكامها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، بصفتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.

ومن المقرر عرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، المقرر عقدها في الجزائر خلال نوفمبر 2026، للنظر في ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من نتائج ومقترحات بشأن مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية.