الهند تجلي نحو 100 ألف شخص مع اقتراب الإعصار "أرناب"

نيودلهي في 28 أكتوبر/ وام/ أجلت السلطات الهندية نحو 100 ألف شخص من ولايتي أندرا براديش وأوديشا الساحليتين شرقي البلاد، تحسباً لوصول إعصار قوي الأربعاء، فيما أصدرت النيبال وسريلانكا تحذيرات جوية، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن يضرب إعصار «أرناب» الساحل صباح الأربعاء، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن السلطات طلبت من نحو 50 ألف شخص إخلاء منازلهم في أندرا براديش، ومن 48 ألفاً آخرين في أوديشا. وشهدت مدينة كاكينادا الساحلية أمطاراً غزيرة الثلاثاء، بالتزامن مع أمواج عاتية ضربت الشواطئ.

وفي سريلانكا، أُغلقت المدارس تحسباً لهطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

كما حذرت هيئة إدارة الكوارث النيبالية من امتداد العاصفة إلى الداخل باتجاه جبال الهيمالايا، على الأرجح خلال ليل الخميس إلى الجمعة، مصحوبة بأمطار غزيرة ومخاطر تساقط كثيف للثلوج وعواصف ثلجية وانهيارات جليدية. ودعت السياح إلى تجنب المناطق الجبلية المرتفعة، وحثت الموجودين فيها على البقاء في أماكن آمنة.