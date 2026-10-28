"دراجون أويل" تموّل أكبر مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس

دبي في 28 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة "دراجون أويل"، المملوكة لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، عن تمويل أكبر مشروع للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في خليج السويس بجمهورية مصر العربية، على مساحة تبلغ 1,035 كيلومتراً مربعاً، بهدف تعزيز فرص الاستكشاف وزيادة إنتاج النفط في مناطق عمل شركة بترول خليج السويس "جابكو".

ووقّعت "جابكو"، الذراع التشغيلي للشراكة بين "دراجون أويل" والهيئة المصرية العامة للبترول، عقداً مع شركة "SLB" العالمية لتنفيذ المشروع باستخدام تقنية التسجيل بقاع البحر "OBN"، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال المشروع في نوفمبر المقبل، وتستمر نحو عامين، على أن يغطي المسح نحو 80% من مناطق التنمية التابعة لشركة "جابكو"، بما يسهم في تحسين دقة البيانات الجيولوجية وتحديد الفرص البترولية الجديدة ودعم استدامة الإنتاج وزيادة معدلاته.

ويأتي المشروع في إطار التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الاستكشاف والإنتاج بحقول خليج السويس، بالتزامن مع اقتراب تمديد ودمج مناطق التنمية التابعة لشركة "جابكو".

وكانت "جابكو"، بدعم من "دراجون أويل"، أول مشغّل ينفذ مسحاً سيزمياً باستخدام تقنية التسجيل بقاع البحر "OBN" في وسط خليج السويس عام 2020، على مساحة تجاوزت 350 كيلومتراً مربعاً، بهدف التعامل مع تحديات الاستكشاف وتحسين فهم التراكيب الجيولوجية تحت سطح الأرض وتحديد الفرص البترولية بدقة أكبر.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى، بعد معالجة بيانات المسح السيزمي عام 2022، عن حفر خمس آبار استكشافية بالاعتماد على هذه البيانات، حققت معدل نجاح بلغ 80%، مقارنة بنحو 25% قبل استخدام التقنية.

وأسهمت الآبار الخمس في إضافة نحو 40 مليون برميل من النفط الأصلي الموجود في المكمن، إلى جانب وصول إنتاج "جابكو" إلى أعلى معدلاته اليومية منذ عام 2019.

ويستهدف المشروع الجديد توسيع نطاق الاستفادة من نتائج المسح السابق، من خلال توفير بيانات أكثر دقة عن التراكيب الجيولوجية في مناطق التنمية التابعة لـ"جابكو"، بما يدعم تحديد مواقع الحفر المستقبلية وزيادة فرص الاكتشافات البترولية، في إطار خطط "دراجون أويل" للتوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر