تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد /"شباب من أجل الاستدامة" تحتفي بمرور 10 سنوات على جهودها في تمكين القادة الشباب

أبوظبي في 28 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفي منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بمرور عشر سنوات على انطلاقها لتمكين الشباب من أن يصبحوا قادة عالميين في مجال الاستدامة.

وبالتزامن مع هذه الذكرى، أعلنت المنصة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامجَيها لدورة 2027، بهدف مواصلة جهودها في تمكين الشباب من تنمية مهاراتهم، وبناء شبكات تواصل، واكتساب تجارب عملية، تعزيزاً لدورهم المحوري في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً.

وتواصل برامج المنصة لعام 2027 إتاحة المجال أمام دفعة جديدة من الشباب للتفاعل مع نخبة من القادة الذين يسهمون في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، بما يتيح لهم الاستفادة من الابتكارات والفرص الجديدة في القطاع.

وتستقبل المنصة حالياً طلبات المشاركة في برنامجَيها لعام 2027، واللذين يمتدان على مدار العام، ويشمل ذلك برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، الذي يستهدف طلبة الجامعات والشباب المهنيين ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاماً، ويتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال وصُنّاع السياسات وروّاد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب اكتساب خبرة عملية والاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد، بما يدعم مسيرتهم المهنية في مجال الاستدامة.

كما تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامج "سفراء الاستدامة"، المخصص لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، حيث يسهم البرنامج في تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا سفراء للاستدامة، من خلال تطوير مهاراتهم، واكتساب خبرات عملية، والاستفادة من فرص التواصل وبناء العلاقات.

ويحظى المشاركون في منصة "شباب من أجل الاستدامة" بفرصة خوض تجارب ميدانية من خلال التواصل مع نخبة من القادة في قطاعات الحكومة والأعمال وصُنع السياسات.

كما تُتيح المنصة للمشاركين الحصول على التوجيه والإرشاد من قِبل نخبة من الخبراء في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في توسيع معرفتهم بالقطاع، وبناء شبكة علاقات لتبادل الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، الرئيس التنفيذي للهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"، بهذه المناسبة، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة"، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسهمت على مدى السنوات الماضية، في دعم الشباب وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، كما أتاحت لهم فرصاً نوعيّة وقيّمة لتعزيز دورهم الفاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتهم.

ودعت الدكتورة لمياء الشبابَ إلى الانضمام إلى دفعة عام 2027 من برامج المنصة، والاستفادة مما تقدمه من معارف وخبرات للإسهام في دعم جهود الاستدامة ضمن مجتمعاتهم محلياً وعالمياً.

من جانبها، قالت ريم المنصوري، خريجة دفعة عام 2024 في برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة" شكَّلت نقطة تحوّل في مسيرتها في العمل المناخي، فقد اكتسبت مهارات ومعارف وعلاقات أتاحت لها النظر إلى التحديات المناخية بصورة أشمل، والتركيز على إيجاد حلول لها.

وبدوره، قال كريم إبراهيم، خريج برنامج "سفراء الاستدامة"، إن مشاركته في البرنامج أضافت الكثير إلى معرفته وخبرته، وأتاحت له التواصل مع شباب تجمعه معهم الاهتمامات والرؤى نفسها، والعمل على مشاريع تطبيقية، والتعلُّم من خبرات المختصين وتجاربهم.

ومنذ تأسيسها قبل عشر سنوات، استقطبت منصة "شباب من أجل الاستدامة" أكثر من 50 ألف شاب وشابة من أكثر من 30 دولة، وأتاحت لهم فرص المشاركة في أنشطة وورش عمل وفعاليات عالمية، وسجّلت طلبات الالتحاق ببرنامجَيها العام الماضي مستوى قياسياً، إذ تجاوز عددها 1500 طلب.

ويوفّر برنامجا "قادة مستقبل الاستدامة" و"سفراء الاستدامة" للمشاركين التوجيه والإرشاد، وفرص خوض تحديات الابتكار، والتواصل مع الخبراء والمختصين، والمشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وغيره من الفعاليات الدولية البارزة، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات مهنية، وإعدادهم لقيادة مبادرات فاعلة وتقديم حلول عملية.

وتحظى منصة "شباب من أجل الاستدامة" برعاية دائرة الطاقة – أبوظبي، بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامجَيها حتى 30 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: www.y4s.ae.