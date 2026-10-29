"أبل" تكشف عن أول أجهزة "ماك بوك" بشاشات تعمل باللمس

لوس انجلوس في 29 أكتوبر / وام / كشفت شركة "أبل" الأمريكية الأربعاء عن أول أجهزة "ماك بوك" مزودة بشاشة تعمل باللمس، متخلية بذلك عن موقفها طويل الأمد الرافض لهذه التكنولوجيا، وذلك في ختام موجة إطلاق منتجات قبيل موسم التسوق.

وعرض جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال فعالية في لوس أنجلوس، طرازا من أجهزة "ماك بوك برو" مزودا بشاشة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء، مستهدفا صانعي المحتوى والمحترفين، وأعلن كذلك عودة استخدام الشعار المضيء على ظهر الأجهزة.

وأكد تيرنوس أن أجهزة "ماك" أصبحت أقوى وأفضل من أي وقت مضى، في خطوة تأتي ضمن حملة إعلامية مكثفة منذ توليه منصبه بداية الشهر الماضي.

ويبدأ سعر الجهاز الجديد من 2899 دولارا للطراز مقاس 14 بوصة المزود بشريحة "إم 5 برو"، بينما يبدأ الطراز الأعلى مقاس 16 بوصة والمزود بشريحة "إم 5 ماكس" من 4799 دولارا.

-خلا-