روسيا تسجل 722 مليار روبل إيرادات للميزانية ونموا بنسبة 3.3% في إنتاج الغاز

موسكو في 29 أكتوبر / وام / سجلت روسيا إيرادات في ميزانيتها بلغت 722 مليار روبل من توزيعات الأرباح منذ بداية العام الجاري استنادا إلى نتائج أعمال الشركات لعام 2025، بالتزامن مع تحقيق نمو في إجمالي إنتاج الغاز في البلاد بنسبة 3.3 بالمائة ليصل إلى 495.4 مليار متر مكعب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وأوضحت وزارة المالية الروسية أن قطاعات المال والنفط والغاز والنقل تشكل المورد الأساسي لتلك التوزيعات التي دخل معظمها الميزانية خلال الصيف، متوقعة نموها تدريجيا لتسجل 807.6 مليار روبل في عام 2026، وصولا إلى 985.6 مليار روبل بحلول عام 2029.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي القابل للاحتراق بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 420 مليار متر مكعب خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل تراجع طفيف في إنتاج الغاز المرافق للنفط بنسبة 0.6 بالمائة مسجلا 75.4 مليار متر مكعب، علما بأن إجمالي إنتاج الغاز الروسي كان قد سجل انخفاضا بنسبة 3.2 بالمائة خلال العام الماضي.

-خلا-