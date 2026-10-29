البحرين تحذر من استغلال الجماعات المسلحة للذكاء الاصطناعي وتدعو لاتفاقية دولية لتنظيمه

المنامة في 29 أكتوبر/ وام / حذر وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني من استخدام جماعات مسلحة لنماذج الذكاء الاصطناعي في تطوير برمجيات لتوجيه الصواريخ، مشددا على أهمية المضي في إبرام الاتفاقية الدولية التي دعا إليها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024، لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي وتوجيهه لخدمة السلام.

جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لمتابعة مبادرة "الدعوة إلى الرقابة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة" برئاسة مشتركة من الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية.

وأكد الزياني دعم مملكة البحرين للمبادرة واعتبارها مخاطر هذه النماذج قضية تمس السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى تعزيز التعاون العالمي لمنع إساءة استغلالها وحماية البنى التحتية الحيوية مع ضمان مشاركة كافة الدول في وضع معاييرها وتقييمها.

-خلا-