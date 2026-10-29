تأجيل الحوار الأمني السنوي بين سيئول وواشنطن إلى مطلع العام المقبل

سيئول في 29 أكتوبر / وام / اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تأجيل حوارهما الأمني السنوي الهام إلى مطلع العام المقبل، وذلك على خلفية تباينات محتملة بشأن تسريع عملية نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيئول، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الكورية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن هذا القرار جاء عقب محادثات ثنائية بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانغ شين-تشول ونظيره الأمريكي بيت هيغسيث على هامش اجتماع وزراء دفاع "الآسيان بلاس" في الفلبين، حيث اتفق الجانبان على عقد جولة أخرى من المباحثات في واشنطن خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لاستضافة الاجتماع الاستشاري الأمني الثامن والخمسين مطلع عام 2027.

وتسعى سيئول لاستعادة السيطرة العملياتية قبل انتهاء ولاية إدارة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا في عام 2030 مع الضغط لتحديد عام مستهدف للتسليم، في حين تتحفظ واشنطن على التعجيل بالعملية وتشدد على ضرورة الاستيفاء الكامل لشروط الجاهزية العملياتية، ورغم هذه التباينات أكد الجانبان التزامهما بضمان نقل سلس للسيطرة في الوقت المناسب ومواصلة المشاورات المكثفة لتعزيز التحالف الثنائي والدفاع المشترك.

-خلا-