تقرير للبنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة 23% خلال عام 2026

واشنطن في 29 أكتوبر/ وام / توقع تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا بنسبة 23% خلال عام 2026، قبل أن تتراجع بنسبة 7% في عام 2027.

ورجح التقرير صعود أسعار الطاقة بنسبة 32% هذا العام، ليبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارا للبرميل مقارنة بـ 69 دولارا في 2025، بالتزامن مع انخفاض إمدادات النفط العالمية بنسبة 5.2% وتراجع الاستهلاك بنسبة 2.5%.

وعلى صعيد الغذاء، توقع التقرير زيادة الأسعار بنحو 10% في 2026 و7% إضافية في 2027، في حين سترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 14%.

كما أشار التقرير إلى قفزة مرتقبة في أسعار المعادن الصناعية بنسبة 25%، والمعادن الثمينة بنسبة 40%.

وفي هذا السياق، أكد أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية أن تعرض الأسواق لعدة صدمات كبرى يهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وتباطؤ النمو، مشددا على أولوية حماية الفئات الأشد فقرا.

ولمواجهة هذا التداعيات، أتاحت مجموعة البنك الدولي تمويلا يتراوح بين 50 و60 مليار دولار، منها 25 مليار دولار كتمويل مرتب مسبقا، لدعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير السيولة.

-خلا-