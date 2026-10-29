لجنة الحكومة الرقمية الخليجية تقر إستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتشكل لجنة لجوائزها

المنامة في 29 أكتوبر / وام / أقرت اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "إستراتيجية الذكاء الاصطناعي"، ووافقت على تشكيل لجنة "جائزة الحكومة الرقمية"، إلى جانب بحث ربط قوائم خدمات الثقة الرقمية الوطنية لتيسير الاستفادة المتبادلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عقد في مملكة البحرين، برئاسة رئيس الشرطة البحرينية الفريق طارق حسن الحسن، وبمشاركة معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بأجهزة الحكومة الرقمية بدول المجلس، حيث تم أيضا استعراض مجالات التعاون الرقمي مع الاتحاد الأوروبي والصين ومصر.

وأكد رئيس الشرطة البحرينية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومراكز البيانات، استجابة للتطورات الإقليمية الأخيرة، مشددا على أن أمن البنية الرقمية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالريادة الرقمية الخليجية، مشيرا إلى ارتفاع المتوسط الخليجي لمؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية إلى 88 نقطة متجاوزا المتوسط العالمي، مما يؤهل دول المجلس للانتقال إلى مرحلة متقدمة من التكامل الرقمي.

-خلا-