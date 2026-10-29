إسبانيا تعلن الحداد 3 أيام إثر مقتل 68 شخصا في تصادم قطارين

مدريد في 29 أكتوبر/ وام / أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حالة الحداد الوطني لثلاثة أيام إثر مقتل 68 شخصا وإصابة 58 آخرين في حادث تصادم قطار فائق السرعة بآخر متوقف في إقليم "كاستيا لا مانشا".

ودعا سانشيز من موقع الحادث، وهو الثاني من نوعه خلال العام الجاري، إلى تعزيز تدابير السلامة لاستعادة الثقة بشبكة القطارات.

من جهته، عزا وزير النقل أوسكار بوينتي سبب الحادث إلى أمر "غير مبرر" صادر عن مركز التحكم المركزي، حيث وجه قطارا تابعا لشركة "رينفي" باستئناف الحركة دون قيود للسرعة ليصطدم بقطار لشركة "إيريو" متجاهلا تعطل نظام الأمان.

-خلا-