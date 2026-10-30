4 قتلى و 11 مصاباً بتحطم مروحية عسكرية إيطالية في البوسنة

ساراييفو في 30 أكتوبر /وام / قتل أربعة عسكريين وأصيب 11 آخرون ،الخميس، إثّر تحطم مروحية إيطالية تابعة للقوة الأوروبية في البوسنة "يوفور"،بحسب مصادر طبية .

وذكرت "يوفور" في بيان أن مروحية إيطالية من طراز" CH-47 شينوك" تابعة لها، تحطمت في حادث وقع في وقت سابق الخميس في برتشكو شمال شرق البوسنة ، وأسفر ذلك عن مقتل عدد من عناصر يوفور، بينما أصيب آخرون بجروح بالغة.

وأوضحت أن المروحية تحطمت خلال "مهمة روتينية" في برتشكو، على بعد 180 كيلومترا شمال العاصمة ساراييفو، مؤكدة أنها تجري تحقيقا معمقاً في الحادث.

وتتولّى القوة الأوروبية مهمتها في البوسنة منذ العام 2004، حين خلفت قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" التي انتشرت هناك عقب حرب البوسنة بين العامين 1992 و1995.

-خلا-