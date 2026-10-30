الكونغو تبحث مع روسيا تسريع تسجيل لقاح مضاد لـ"إيبولا"

موسكو في 30 أكتوبر/ وام / أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صامويل روجر كامبا، أن بلاده تبحث مع روسيا سبل تسريع تسجيل لقاح روسي مضاد لفيروس «إيبولا»، والاستفادة منه في احتواء التفشي الحالي.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة «ريا نوفوستي» على هامش القمة الروسية الأفريقية، إن الجانبين ناقشا ملف إيبولا، ومن المقرر عقد لقاء مع متخصصين في اللقاحات لبحث استكمال إجراءات تسجيل اللقاح، الذي لم يحصل بعد على الموافقات اللازمة، وآليات استخدامه لمكافحة التفشي.

وأشار إلى أن روسيا سبق أن قدمت مساعدات صحية لبلاده، من بينها مختبرات متنقلة خلال جائحة «كوفيد-19».

وكان متخصصون في مركز «غاماليا» الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة قد أعلنوا نجاح اختبار لقاح جديد ضد إيبولا على عينات حية من الفيروس.