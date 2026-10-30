أسعار الذهب تنخفض مجددا وتتجه لتسجيل ثاني خسارة شهرية متتالية

عواصم في 30 أكتوبر/ وام/ تراجعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، عقب انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4006.06 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4018.50 دولار.

ويتجه الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية محدودة، لكنه يتجه أيضاً لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لرويترز.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1% إلى 51.87 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1488 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1000.75 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر على أساس أسبوعي وشهري.