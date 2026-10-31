تحالف إستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وكندا يشمل الذكاء الاصطناعي والمعادن ودعم أوكرانيا

مونتريال في 31 أكتوبر/ وام / وقع الاتحاد الأوروبي وكندا تحالفا إستراتيجيا وصفه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بأنه الأوثق بين التكتل ودولة غير أوروبية، وذلك في ختام قمتهما الحادية والعشرين بمونتريال، حيث أعلنت أوتاوا عزمها المشاركة في القرض الأوروبي المخصص لأوكرانيا والبالغ 90 مليار يورو.

وشملت الاتفاقيات الموقعة تعزيز التعاون في قطاع المعادن الحيوية عبر دعم بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل المشاريع الكندية، إلى جانب الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة آمنة، بالإضافة إلى اتفاقيات للتجارة الرقمية وانضمام كندا المستقبلي لبرنامجي "إيراسموس" للشباب و"غاليليو" للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، فضلا عن مواءمة السياسات المناخية وتنسيق العمل المؤسسي.

-خلا-.