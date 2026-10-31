وفاة 7 أشخاص بينهم 5 أطفال جراء سيول سوريا

دمشق في 31 أكتوبر/ وام / لقي 7 أشخاص حتفهم، بينهم 5 أطفال، وأصيب سبعة آخرون بجروح، جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في تشكل سيول جارفة في شرق سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقال رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، إن فرق الدفاع المدني نجحت في إنقاذ 60 مدنيا بعد ‏أن حاصرت السيول مركباتهم، في حين لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.

وأضاف الوزير السوري أن فرق الوزارة تواصل، لليوم الثالث على التوالي، استجابتها للتداعيات الناجمة عن الحالة الجوية والفيضانات، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني نفذت حتى صباح الجمعة أكثر من 550 استجابة ميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماة إدلب وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا.

وأوضح أن العمليات الميدانية تضمنت الإخلاء الآمن لمدرستين تضمان أكثر من 350 طالبا، إلى جانب تنسيق إخلاء 375 عائلة من المخيمات في الرقة، والاستجابة لـ 7 مخيمات في ريفي حلب وإدلب، كما شملت الجهود أعمالا واسعة لشفط المياه وتصريفها من الأحياء السكنية والمرافق العامة، مستهدفة نحو 250 منزلا ومرفقا من ضمنها مستشفيان ومدارس وأفران.

وتشهد معظم المناطق السورية، ولاسيما الشمالية والشرقية منها، منذ يوم الثلاثاء الماضي، أمطارا غزيرة أدت إلى تشكل السيول والفيضانات وانقطاع العديد من الطرق.

-خلا-