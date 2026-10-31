ولي عهد البحرين يفتتح حوار المنامة 2026.. ويؤكد أهمية ضمان أمن الممرات المائية

المنامة في 31 أكتوبر/ وام / شدد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، على أهمية ضمان أمن الممرات المائية الحيوية الدولية، وحرية الملاحة البحرية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار للمنطقة والعالم.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى الـ22 للأمن الإقليمي "حوار المنامة 2026"، بمشاركة وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين من مختلف دول العالم.

وأكد ولي عهد البحرين، في كلمته، أن المملكة تواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الدولي لما لها من أهمية في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى ما حققه منتدى حوار المنامة، من إسهامات في تعزيز الحوار والتواصل بين صناع القرار، وتقريب وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مواصلة تطوير الشراكات والدفع بالتعاون الدولي نحو آفاق أرحب.

-خلا-