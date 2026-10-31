اتحاد الصحفيين الخليجيين يشيد بمخرجات اجتماع وزراء الإعلام بدول التعاون لتعزيز وحدة الصف

المنامة في 31 أكتوبر/ وام / أشاد مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين بمخرجات الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مملكة البحرين وما تضمنه من مواقف تعزز وحدة الصف الخليجي.

وأكد المجلس في بيان له أن وحدة الصف الخليجي تمثل مسؤولية وطنية ومهنية مشتركة، تستوجب من المؤسسات الصحفية والإعلامية تبني خطاب مسؤول يعزز التضامن والتكامل بين دول المجلس، ويتصدى لمحاولات إثارة الفرقة والإساءة إلى العلاقات الخليجية، انطلاقًا من وحدة المصير والمصالح المشتركة.

وشدد على أهمية الالتزام بالمصداقية والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، ومواجهة التضليل والمحتوى المسيء، بما يحفظ السلم المجتمعي ويعزز الثقة بين الشعوب الخليجية مثمنا توجهات وزراء الإعلام بشأن رصد المخالفات الإعلامية والرقمية وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفق التشريعات المعمول بها في دول المجلس.