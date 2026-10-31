قطر تؤكد في مجلس الأمن محورية الأمن البحري وترفض المساومة على مضيق هرمز

نيويورك في 30 أكتوبر/ وام / أكدت دولة قطر على ضرورة توظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز الأمن البحري والسلم الدوليين، مشددة على رفضها القاطع لاستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، وطالبت بإعادة فتحه فورا دون شروط لتأمين حرية الملاحة.

جاء ذلك في بيان ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الموضوع "صون السلم والأمن الدوليين: التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري وتداعياتها على السلم والأمن"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أوضحت أن التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي تتيح فرصا واعدة لحماية الملاحة، محذرة في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة لإساءة استخدامها على الشحن التجاري والبنية التحتية.

وحددت أربعة شروط للاستخدام المسؤول للتقنيات بحريا تتمثل في الالتزام بالقانون الدولي، وتوفير الإشراف البشري الفعال، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان استفادة الدول النامية، لافتة إلى أن تهديدات الملاحة في الشرق الأوسط تتطلب الامتثال للقرارات الأممية وتدخل مجلس الأمن بآلية متسقة وغير انتقائية.

وأكدت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مواصلة دولة قطر المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، مشددة على أهمية ضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وأشارت في هذا السياق إلى دعم قطر للجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.

-خلا-.