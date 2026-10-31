كلية الشرطة تنظم مختبر الابتكار الطلابي لتعزيز الإبداع والتميز

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام / نظمت كلية الشرطة، ممثلة بإدارة منسق البرامج الأكاديمية، مختبر الابتكار الطلابي بعنوان "صناعة الفعاليات العلمية الطلابية"، وذلك في قاعة الشباب بمقر وزارة الداخلية، في إطار جهود الكلية الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير الممارسات العلمية، وتمكين الطلبة من تصميم وتنفيذ فعاليات نوعية ذات أثر معرفي ومجتمعي مستدام.

وشهد المختبر مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة، وممثلي برنامج خليفة للتمكين "اقدر"، والإدارات المعنية بالوزارة، ممثلة بإدارة العلاقات العامة، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة البرامج الوطنية، ولجنة الشرطة النسائية، ومجلس الشباب.

وشكل المختبر منصة تفاعلية لتبادل الخبرات والأفكار الإبداعية، من خلال جلسات العصف الذهني والنقاشات الجماعية، بهدف استشراف أساليب مبتكرة للارتقاء بجودة الفعاليات العلمية الطلابية، وتحويلها إلى تجارب تعليمية تفاعلية مؤثرة، تسهم في تنمية القدرات المعرفية للطلبة، وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لتخطيط الفعاليات العلمية وإدارتها وفق أفضل الممارسات.

وتناول المختبر مجموعة من المحاور التي ركزت على التخطيط للأفكار وتنفيذها، إلى جانب قياس أثر الفعاليات العلمية، وتحديد مؤشرات نجاحها ومخرجاتها المعرفية، كما ناقش المشاركون سبل تطوير المعارض المصاحبة للفعاليات العلمية، وتحويلها إلى مساحات تفاعلية جاذبة.

ومن أبرز مخرجات المختبر، إعداد دليل استرشادي لصناعة الفعاليات العلمية الطلابية، ليشكل مرجعا عمليا يهدف إلى توحيد منهجيات التخطيط والتنظيم والتنفيذ، ويقدم أدوات ونماذج قابلة للتطبيق والتطوير، بما يضمن استدامة الفعاليات المستقبلية.

ويعكس تنظيم هذا المختبر حرص كلية الشرطة على دعم المبادرات الطلابية المبتكرة، والإسهام في إعداد جيل من الكفاءات الشرطية القادرة على الإبداع والمبادرة والتميز في مختلف المجالات العلمية والمهنية.