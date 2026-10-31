الخارجية الأمريكية توافق على بيع 500 صاروخ "باتريوت" لأوكرانيا

واشنطن في 31 أكتوبر/ وام / وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع 500 صاروخ "باتريوت" متقدم (PAC-3 MSE) ومعدات ذات صلة إلى حكومة أوكرانيا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.1 مليار دولار.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الصفقة تمول بالكامل عبر تبرعات من كندا وألمانيا والنرويج وقرض من الاتحاد الأوروبي دون أي تمويل أمريكي، مؤكدة أن الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تعد ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا.

وأوضح البيان أن شركة "لوكهيد مارتن" ستتولى تنفيذ الصفقة التي لن تتطلب إرسال أي ممثلين أمريكيين إضافيين إلى أوكرانيا، ولن تؤثر سلبا على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة، مع عدم وجود اتفاقيات تعويضية مقترحة حتى الآن.

-خلا-